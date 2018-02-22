В Латвии решили изменить закон о Центробанке на фоне обвинения в коррупции нынешнего главы Римшевича

Из-за коррупционного скандала вокруг президента Банка Латвии Илмара Римшевича и его отказа уходить с поста латвийский сейм в четверг передал в комиссии на рассмотрение поправки к закону о Центробанке.

Поправки, предложенные фракцией "Единства", предусматривают ограничение срока полномочий президента Банка Латвии, а также возможность приостановить его полномочия на время расследования уголовного процесса.

Законом также планируется установить, что президент Банка Латвии может занимать эту должность не дольше двух сроков подряд, при этом общий срок полномочий главы центробанка составит пять лет вместо нынешних шести.

Закон о Банке Латвии планируется дополнить нормой, предусматривающей возможность приостановить полномочия также заместителя главы Центробанка или члена совета, если они подозреваются или обвиняются по уголовному делу, до вынесения судебного приговора или прекращения дела.

Законом предлагается оговорить условия, которым должен отвечать президент Центробанка и его заместитель, включая условие о безупречной репутации. Если руководители Банка Латвии не отвечают этим условиям, сейм сможет проголосовать за их смещение с должности.

Согласно действующему законодательству сейм может освободить президента Банка Латвии от выполнения служебных обязанностей только по его личному заявлению об отставке или из-за серьезных нарушений в понимании уставов Европейской системы Центробанков и Европейского Центробанка, но это возможно только тогда, когда уже вступил в силу судебный приговор.

На прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии И.Римшевича, возглавляющего ЦБ с 2001 года. В рамках уголовного процесса, открытого 15 февраля по части 4 статьи 320 уголовного законодательства, он подозревается в получении взятки в крупном размере. И.Римшевич был освобожден из следственного изолятора 19 февраля под залог в 100 тыс. евро. Ему запрещено выполнять должностные обязанности. Он заявил, что невиновен и не намерен уходить со своего поста.

Тем временем крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников обвинил президента Банка Латвии в вымогательстве взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет об И.Римшевиче.

Г.Гусельников в интервью АР сообщил, что связанные с И.Римшевичем лица требовали от Norvik banka "отмывать" деньги российского происхождения.