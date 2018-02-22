Лавров: США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей, посадить Европу на сжиженный газ

США стремятся вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей и навязать европейцам более дорогостоящий американский сжиженный природный газ (СПГ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в целом в Европе, инициируются из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо, целью является застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснить Россию с местных рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов", - сказал С.Лавров, выступая в Белградском университете.
По его словам, такая линия США, которую в свое время поддержал Евросоюз, "негативно сказалась, в том числе, на интересах Сербии, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".
"Надеемся, что урок из той ситуации будет извлечен. По крайней мере, сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2", - отметил глава российского МИД.
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