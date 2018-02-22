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ТЭК 22.02.2018 17:07

Лавров: США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей, посадить Европу на сжиженный газ

США стремятся вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей и навязать европейцам более дорогостоящий американский сжиженный природный газ (СПГ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в целом в Европе, инициируются из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо, целью является застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснить Россию с местных рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов", - сказал С.Лавров, выступая в Белградском университете.

По его словам, такая линия США, которую в свое время поддержал Евросоюз, "негативно сказалась, в том числе, на интересах Сербии, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".

"Надеемся, что урок из той ситуации будет извлечен. По крайней мере, сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2", - отметил глава российского МИД.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]