Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о праве на ношение учителями оружия

Президент США Дональд Трамп в четверг опроверг сообщения американских СМИ о намерении президента в массовом порядке раздавать школьным учителям огнестрельное оружие в целях обеспечения безопасности.
"Я никогда не говорил "Дайте учителям оружие", эти "фейковые новости" сообщили Си-Эн-Эн и Эн-би-си. Я сказал, что необходимо рассмотреть возможность предоставить "оружие, при его скрытом ношении, учителям с военной или особой подготовкой - это будет только к лучшему", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".
"Достаточное число учителей - около 20% - теперь смогли бы незамедлительно открыть ответный огонь, если некий сумасшедший с плохими намерениями вошел бы в школу. Учителя, прошедшие хорошую подготовку, могли бы выступать также в качестве устрашения для таких трусов, которые совершают нападения", - добавил он.
По словам Д.Трампа, школа, в которой никто не имеет при себе оружия, привлекает к себе преступников.
Ранее в четверг ряд американских и западных СМИ сообщил, что Д.Трамп выступил с предложением вооружить школьных учителей огнестрельным оружием, а также отменить правила, которые запрещают ношение оружия близ учебных заведений.
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