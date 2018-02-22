Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0865 RUR   0.03 GBR   2.3644 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 24 Фев 11° 25 Фев

Дальнее зарубежье 22.02.2018 17:23

Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о праве на ношение учителями оружия

Президент США Дональд Трамп в четверг опроверг сообщения американских СМИ о намерении президента в массовом порядке раздавать школьным учителям огнестрельное оружие в целях обеспечения безопасности.

"Я никогда не говорил "Дайте учителям оружие", эти "фейковые новости" сообщили Си-Эн-Эн и Эн-би-си. Я сказал, что необходимо рассмотреть возможность предоставить "оружие, при его скрытом ношении, учителям с военной или особой подготовкой - это будет только к лучшему", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Достаточное число учителей - около 20% - теперь смогли бы незамедлительно открыть ответный огонь, если некий сумасшедший с плохими намерениями вошел бы в школу. Учителя, прошедшие хорошую подготовку, могли бы выступать также в качестве устрашения для таких трусов, которые совершают нападения", - добавил он.

По словам Д.Трампа, школа, в которой никто не имеет при себе оружия, привлекает к себе преступников.

Ранее в четверг ряд американских и западных СМИ сообщил, что Д.Трамп выступил с предложением вооружить школьных учителей огнестрельным оружием, а также отменить правила, которые запрещают ношение оружия близ учебных заведений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОРУЖИЕ, УЧИТЕЛЯ


Похожие новости


Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ План по развитию инфраструктуры США получил положительные оценки от всех, кроме демократов - Трамп Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого - телеканал Послание Трампа к Конгрессу США побило рекорд в "Твиттере"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]