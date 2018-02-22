Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0865 RUR   0.03 GBR   2.3644 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 24 Фев 11° 25 Фев

Внешняя политика 22.02.2018 18:05

Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России

Баку и Москва договорились о проведении очередного заседания Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии в России, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"21-22 февраля в Баку состоялось пятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии. Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Российской Федерации. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в рамках состоявшегося в Баку заседания стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим продолжением процесса демаркации.

Ранее в четверг состоялась торжественная церемония установления первого пограничного знака на азербайджано-российской государственной границе на территории села Зухул Гусарского района Азербайджана.

На церемонии приняли участие представители Госпогранслужбы Азербайджана, ФСБ РФ, члены азербайджано-российской государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


Похожие новости


Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ Азербайджан получил очередную партию военной техники и вооружения из России МГ ОБСЕ передала Баку и Еревану предложения по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ – МИД РФ Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]