Очередное заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии состоится в России

Баку и Москва договорились о проведении очередного заседания Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии в России, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"21-22 февраля в Баку состоялось пятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии. Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Российской Федерации. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в рамках состоявшегося в Баку заседания стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим продолжением процесса демаркации.

Ранее в четверг состоялась торжественная церемония установления первого пограничного знака на азербайджано-российской государственной границе на территории села Зухул Гусарского района Азербайджана.

На церемонии приняли участие представители Госпогранслужбы Азербайджана, ФСБ РФ, члены азербайджано-российской государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Ф.Исазаде