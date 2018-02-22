Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок для обеспечения деятельности президиума коллегии адвокатов и коллегии предоставить в городе Баку соответствующее здание.

Коллегии адвокатов Азербайджана рекомендовано организовать бесплатные юридические услуги для малообеспеченных граждан.

Б.Рустамбеков