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Внутренняя политика 22.02.2018 18:12

Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок для обеспечения деятельности президиума коллегии адвокатов и коллегии предоставить в городе Баку соответствующее здание.

Коллегии адвокатов Азербайджана рекомендовано организовать бесплатные юридические услуги для малообеспеченных граждан.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РАСПОРЯЖЕНИЕ, АДВОКАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]