Алиев распорядился о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры.
Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок для обеспечения деятельности президиума коллегии адвокатов и коллегии предоставить в городе Баку соответствующее здание.
Коллегии адвокатов Азербайджана рекомендовано организовать бесплатные юридические услуги для малообеспеченных граждан.
Б.Рустамбеков
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