ЦИК утвердил СМИ для бесплатной предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана определила СМИ которые предоставят бесплатную платформу для предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана, сообщили в ЦИК.

Согласно решению ЦИК бесплатная агитационная платформа для кандидатов будет представлена Общественным телевидением Азербайджана, газетами «Азербайджан», «Халг» и «Бакинский рабочий».

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался на пост президента в 2008 году и в 2013 году.

Б.Рустамбеков