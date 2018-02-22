Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0865 RUR   0.03 GBR   2.3644 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 24 Фев 11° 25 Фев

Внутренняя политика 22.02.2018 18:43

ЦИК утвердил СМИ для бесплатной предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана определила СМИ которые предоставят бесплатную платформу для предвыборной агитации кандидатов в президенты Азербайджана, сообщили в ЦИК.

Согласно решению ЦИК бесплатная агитационная платформа для кандидатов будет представлена Общественным телевидением Азербайджана, газетами «Азербайджан», «Халг» и «Бакинский рабочий».

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался на пост президента в 2008 году и в 2013 году.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, АГИТАЦИЯ


Похожие новости


Диалог лидеров Армении и Азербайджана по Карабаху должен вестись без лишних эмоций - президент Болгарии Большинство избирателей в Азербайджане проголосует за Ильхама Алиева, уверены в правящей партии Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола Алиев принял регионального директора ВБ по Южному Кавказу Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Турцией Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]