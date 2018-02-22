Состоялось заседание азербайджано-египетской межправкомиссии

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением развития экспорта Египта (EDA) и Генеральным управлением Египта по инвестициям и свободным зонам (GAFI), сообщает министерство экономики Азербайджана.

Документы подписаны в четверг в ходе заседания азербайджано-египетской межправительственной комиссии в Каире.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, по завершению заседания межправкомиссии подписан итоговый протокол.

Документ предусматривает расширение между сторонами сотрудничества в торговой, промышленной, инвестиционной, энергетической, финансовой, сферах, а также в областях ИКТ и высоких технологий, образовании и науке, сельском хозяйстве, культуре и туризме, и т.д.

Б.Рустамбеков