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Бизнес и законодательство 22.02.2018 20:23

Состоялось заседание азербайджано-египетской межправкомиссии

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал меморандумы о взаимопонимании с Управлением развития экспорта Египта (EDA) и Генеральным управлением Египта по инвестициям и свободным зонам (GAFI), сообщает министерство экономики Азербайджана.

Документы подписаны в четверг в ходе заседания азербайджано-египетской межправительственной комиссии в Каире.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, по завершению заседания межправкомиссии подписан итоговый протокол.

Документ предусматривает расширение между сторонами сотрудничества в торговой, промышленной, инвестиционной, энергетической, финансовой, сферах, а также в областях ИКТ и высоких технологий, образовании и науке, сельском хозяйстве, культуре и туризме, и т.д.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, МЕЖПРАВКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]