Генсек НАТО напоминает, что двери альянса открыты для стран Западных Балкан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в четверг с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем поблагодарил Хорватию за помощь странам Западных Балкан и заявил, что двери НАТО остаются открытыми для государств этого региона.

"Мы ценим то, что делает Хорватия, когда дело касается помощи соседям в Западных Балканах, работающим над своими евроатлантическими стремлениями. Двери НАТО открыты, в прошлом году наш состав пополнила Черногория... Мы приветствуем ту поддержку, усилия, которые вы прикладываете, чтобы помочь им (стремящимся в НАТО странам - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг.

Черногория официально вступила в НАТО 5 июня 2017 года. Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля 2017 года. 12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс этого балканского государства.

В Москве решение о вступлении Черногории в НАТО восприняли негативно, предупредив, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги по защите национальной безопасности.