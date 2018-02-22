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Дальнее зарубежье 22.02.2018 20:55

Генсек НАТО напоминает, что двери альянса открыты для стран Западных Балкан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в четверг с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем поблагодарил Хорватию за помощь странам Западных Балкан и заявил, что двери НАТО остаются открытыми для государств этого региона.

"Мы ценим то, что делает Хорватия, когда дело касается помощи соседям в Западных Балканах, работающим над своими евроатлантическими стремлениями. Двери НАТО открыты, в прошлом году наш состав пополнила Черногория... Мы приветствуем ту поддержку, усилия, которые вы прикладываете, чтобы помочь им (стремящимся в НАТО странам - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг.

Черногория официально вступила в НАТО 5 июня 2017 года. Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля 2017 года. 12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс этого балканского государства.

В Москве решение о вступлении Черногории в НАТО восприняли негативно, предупредив, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги по защите национальной безопасности.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, БАЛКАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]