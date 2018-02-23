Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0865 RUR   0.03 GBR   2.3644 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Фев 10° 26 Фев

Дальнее зарубежье 23.02.2018 08:31

Премьер-министр Латвии намерен разъяснить лидерам ЕС ситуацию в финансовом секторе страны

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня примет участие в совещании Евросовета по многолетнему бюджету ЕС после 2020 года и разъяснит лидерам ЕС ситуацию в латвийском финансовом секторе, сообщили агентству BNS в бюро главы правительства.

М.Кучинскис намерен разъяснить главам государств и правительств ЕС ситуацию, сложившуюся в Латвии в связи с последними событиями в финансовом секторе: задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, и с "ABLV Bank", деятельность которого по рекомендации Европейского Центробанка ограничена.

"Мы должны разъяснить происходящие в Латвии процессы и своим жителям, и за границей, чтобы вернуть нашему государству и его финансовому сектору прежнюю репутацию", - считает премьер Латвии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, БАНКИ, ЕС


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Латвии двусторонние отношения и предстоящий саммит «Восточного партнерства» Премьер Латвии призывает местные самоуправления не праздновать День Победы Президент Латвии назначит нового премьера после консультаций с партиями Спасательные работы на месте обрушения ТЦ в Риге практически завершены, виновные будут установлены - премьер Латвии Россия повысила военную активность в регионе Балтийского моря - премьер Латвии Премьер Латвии прибудет с визитом в Азербайджан на следующей неделе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]