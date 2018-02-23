Премьер-министр Латвии намерен разъяснить лидерам ЕС ситуацию в финансовом секторе страны

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня примет участие в совещании Евросовета по многолетнему бюджету ЕС после 2020 года и разъяснит лидерам ЕС ситуацию в латвийском финансовом секторе, сообщили агентству BNS в бюро главы правительства.

М.Кучинскис намерен разъяснить главам государств и правительств ЕС ситуацию, сложившуюся в Латвии в связи с последними событиями в финансовом секторе: задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, и с "ABLV Bank", деятельность которого по рекомендации Европейского Центробанка ограничена.

"Мы должны разъяснить происходящие в Латвии процессы и своим жителям, и за границей, чтобы вернуть нашему государству и его финансовому сектору прежнюю репутацию", - считает премьер Латвии.