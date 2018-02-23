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Дальнее зарубежье 23.02.2018 09:10

Число жертв столкновения автобуса и фуры в Кузбассе выросло до шести человек, полиция проводит проверку

Полиция выясняет обстоятельства гибели шести человек в Чебулинском районе после столкновения грузовика и автобуса, направлявшегося из Красноярского края на горнолыжный курорт Шерегеш, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области в пятницу.

"Погибли шесть человек, еще девять пассажиров находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительной версии, авария в Чебулинском районе произошла около 1:00 по местному времени (22:00 ), когда заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли на месте: водитель фуры и четыре пассажира автобуса, еще девять человек были госпитализированы.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Кузбассу, сигнал о столкновении фуры и автобуса поступил в 01:50 по местному времени (21:50 мск). На месте работали 38 спасателей и три единицы техники.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ДТП, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]