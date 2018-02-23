Замглавы ЮНЭЙДС уходит с поста после 22 лет работы в организации после скандала с сексуальными домогательствами

Заместитель исполнительного директора Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) по программным вопросам Луис Лурес принял решение не оставаться в должности еще на один срок после прозвучавших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, сообщают в пятницу западные СМИ.
Представитель организации заявил, что Л.Лурес "понял, что пришло его время двигаться дальше". Он отрицает, что его решение связано со скандалом.
Ранее его коллега по работе направила официальную жалобу, в которой сообщила, что Л.Лурес сексуально домогался ее в начале 2011 года, а в 2015 году она подверглась нападению сексуального характера с его стороны в отеле Бангкока, где проходила конференция организации.
Однако в ходе внутреннего расследования вину Л.Луреса доказать не удалось.
Л.Лурес работает в ЮНЭЙДС с 1996 года. Срок его полномочий истекает в марте 2018 года.
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