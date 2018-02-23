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Дальнее зарубежье 23.02.2018 17:31

Евросоюз должен активизировать усилия в области безопасности и развития Сахеля - Макрон

Конференция высокого уровня по Сахелю - это выражение общей воли вновь превратить регион в перекресток культур и торговых обменов, что было для него характерно исторически, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это то, что мы должны Африке и самим себе сегодня в Сахеле, так как в прошлом пренебрегли усилиями в области безопасности и развития. В результате регион превратился в территорию, где усилились торговля людьми, трафик наркотиков, оружия, которые подпитывают терроризм", - сказал французский президент журналистам в пятницу в Брюсселе после окончания конференции по проблематике африканского региона Сахель.

По его словам, ЕС решительно настроен бороться бок о бок со странами Сахеля и Африканского союза против этих явлений. Что касается безопасности, были подтверждены новые финансовые обязательства Евросоюза и продолжение военного сотрудничества.

Э.Макрон допустил, что в текущем полугодии пройдут операции совместной вооруженной силы группы G5 Sahel во взаимосвязи с миссией ООН MINUSMA и операцией "Бархан".

Речь на конференции шла также о развитии, продолжил президент, которое необходимо для укрепления безопасности. Он ожидает первые предложения по соответствующим проектам в регионе уже в ближайшие недели.

Э.Макрон поблагодарил президента Нигера, действующего председателя группы G5 Sahel Махамаду Иссуфу за объявленную им минуту молчания в память французских военнослужащих операции "Бархан", погибших в минувшую среду в Мали от рук террористов.

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Тэги: ЕС, САХЕЛЬ, МАКРОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]