На Украине рассматривают возможность закрепления в конституции намерения вступить в НАТО

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявила, что на Украине думают над тем, чтобы в Конституции закрепить Евроатлантические устремления государства.
"На сегодняшний день рассматривается и дискутируется вопрос... Мы думаем над тем, чтобы обеспечить и застолбить евроатлантический курс и европейский в одном из разделов конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО", - сказала И.Луценко журналистам в пятницу в Киеве.
В то же время она отметила, что соответствующие положение о евроатлантических устремлениях Украины Верховная Рада внесла в закон об основах внутренней и внешней политики Украины.
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