США заявляют о несоответствии прошедших местных выборов в Белоруссии международным обязательствам страны

Соединенные Штаты Америки обеспокоены характером проведения местных выборов в Белоруссии и заявляют о несоответствии их международным обязательствам, взятым на себя республикой.
"Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают характер проведения местных выборов в Республике Беларусь 13-18 февраля 2018 года. Несмотря на некоторые небольшие улучшения в элементах процесса регистрации кандидатов и ведения агитации, выборы в целом не соответствовали международным обязательствам, взятым на себя Беларусью по проведению свободных и справедливых выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте посольства США в Минске.
"Мы с сожалением констатируем отсутствие существенных изменений в избирательном процессе в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы", - отмечается в заявлении.
"К сожалению, - констатируется там, - в отношении прошедших местных выборов остались серьезные вопросы касательно открытости досрочного голосования, использованных методов стимулирования граждан к голосованию, непрозрачности подсчета и сведения голосов, формирования избирательных комиссий на неплюралистичной основе, ограничительного характера информационной среды и законодательства".
"И в Минске, и в Вашингтоне мы призывали белорусские власти к проведению серьезной реформы избирательного законодательства и процедур в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы", - подчеркивается в заявлении. "Мы продолжаем призывать белорусские власти провести данные реформы как можно раньше, чтобы Беларусь смогла выполнить взятые на себя международные обязательства в период до следующих выборов", - говорится там.
В заявлении обращается внимание на то, что "расширение демократических свобод, в том числе избирательного процесса, усиливает независимость и суверенитет Беларуси, в поддержку которых в полной мере выступают Соединенные Штаты Америки". "Дальнейшие положительные шаги со стороны Беларуси в области фундаментальных свобод остаются важным компонентом для укрепления двусторонних отношений", - подчеркивается в сообщении на сайте посольства.
Выборы в местные Советы прошли в Беларуси 18 февраля 2018 года. Досрочное голосование длилось с 13 по 17 февраля.
Король Абдулла II отмечает роль президента Алиева в обеспечении безопасности и стабильности в мире и в регионе
Война в зоне карабахского конфликта реальна – российский эксперт
Азербайджан исключил российскую журналистку из "черного списка"
Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади на Украине
Агролизинг получит 160 млн манатов на закупку сельхозтехники и оборудования
Азербайджан направил в 2017г на разведку нефтегазовых резервов свыше 26 млн манатов
"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Президент Азербайджана вскоре подпишет распоряжение о помиловании – спикер парламента
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»