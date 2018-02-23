США заявляют о несоответствии прошедших местных выборов в Белоруссии международным обязательствам страны

Соединенные Штаты Америки обеспокоены характером проведения местных выборов в Белоруссии и заявляют о несоответствии их международным обязательствам, взятым на себя республикой.

"Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают характер проведения местных выборов в Республике Беларусь 13-18 февраля 2018 года. Несмотря на некоторые небольшие улучшения в элементах процесса регистрации кандидатов и ведения агитации, выборы в целом не соответствовали международным обязательствам, взятым на себя Беларусью по проведению свободных и справедливых выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте посольства США в Минске.

"Мы с сожалением констатируем отсутствие существенных изменений в избирательном процессе в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы", - отмечается в заявлении.

"К сожалению, - констатируется там, - в отношении прошедших местных выборов остались серьезные вопросы касательно открытости досрочного голосования, использованных методов стимулирования граждан к голосованию, непрозрачности подсчета и сведения голосов, формирования избирательных комиссий на неплюралистичной основе, ограничительного характера информационной среды и законодательства".

"И в Минске, и в Вашингтоне мы призывали белорусские власти к проведению серьезной реформы избирательного законодательства и процедур в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы", - подчеркивается в заявлении. "Мы продолжаем призывать белорусские власти провести данные реформы как можно раньше, чтобы Беларусь смогла выполнить взятые на себя международные обязательства в период до следующих выборов", - говорится там.

В заявлении обращается внимание на то, что "расширение демократических свобод, в том числе избирательного процесса, усиливает независимость и суверенитет Беларуси, в поддержку которых в полной мере выступают Соединенные Штаты Америки". "Дальнейшие положительные шаги со стороны Беларуси в области фундаментальных свобод остаются важным компонентом для укрепления двусторонних отношений", - подчеркивается в сообщении на сайте посольства.

Выборы в местные Советы прошли в Беларуси 18 февраля 2018 года. Досрочное голосование длилось с 13 по 17 февраля.