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Дальнее зарубежье 23.02.2018 18:02

Британскому актеру Стивену Фраю сделали операцию для излечения от рака

Популярный английский актер и писатель Стивен Фрай объявил, что прошел лечение от онкологического заболевания, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".

О заболевании он сообщил в видеообращении. Он рассказал, что за несколько дней до Рождества отправился к врачу, чтобы сделать вакцину против гриппа, и тот порекомендовал ему также пройти стандартное обследование, в ходе которого в его организме был выявлен повышенный уровень простатоспецифического антигена.

В ходе МРТ-исследования медики обнаружили у актера клетки злокачественной опухоли в предстательной железе. Медики предложили ему на выбор лечение химиотерапией или операцию по удалению простаты, и С.Фрай выбрал второй вариант.

Операция прошла в начале января. С.Фрай добавил, что, по мнению врачей, ранняя диагностика помогла спасти его жизнь.

С.Фраю 60 лет. Он получил большое признание и любовь британцев как комедийный артист в творческом союзе с другим известным актером Хью Лори.

В настоящее время он считается одним из самых востребованных британских киноактеров.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АКТЕР, ОНКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]