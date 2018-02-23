Британскому актеру Стивену Фраю сделали операцию для излечения от рака

Популярный английский актер и писатель Стивен Фрай объявил, что прошел лечение от онкологического заболевания, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".
О заболевании он сообщил в видеообращении. Он рассказал, что за несколько дней до Рождества отправился к врачу, чтобы сделать вакцину против гриппа, и тот порекомендовал ему также пройти стандартное обследование, в ходе которого в его организме был выявлен повышенный уровень простатоспецифического антигена.
В ходе МРТ-исследования медики обнаружили у актера клетки злокачественной опухоли в предстательной железе. Медики предложили ему на выбор лечение химиотерапией или операцию по удалению простаты, и С.Фрай выбрал второй вариант.
Операция прошла в начале января. С.Фрай добавил, что, по мнению врачей, ранняя диагностика помогла спасти его жизнь.
С.Фраю 60 лет. Он получил большое признание и любовь британцев как комедийный артист в творческом союзе с другим известным актером Хью Лори.
В настоящее время он считается одним из самых востребованных британских киноактеров.
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