Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 25 Фев 11° 26 Фев

Спорт 23.02.2018 16:49

"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, прошедшей в Ньоне в пятницу, стали известны соперники российских клубов.

Московский "Локомотив" на этой стадии турнира сыграет с испанским "Атлетико", столичный ЦСКА - с французским "Лионом", а петербургский "Зенит" - с немецким "Лейпцигом".

В 1/16 финала "Локомотив" по сумме двух встреч прошел французскую "Ниццу", ЦСКА оказался сильнее сербской "Црвены Звезды", а "Зенит" - шотландского "Селтика". Не смог пробиться в следующую стадию турнира московский "Спартак", которому оказалось не по силам пройти соперников из испанского "Атлетика".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 8 марта, ответные - 17 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ТУРНИР, ЖЕРЕБЬЕВКА


Похожие новости


Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Отели Баку способны принять иностранных болельщиков во время финала Лиги Европы в 2019 году – министр культуры и туризма Азербайджана Участники группового этапа Лиги Европы УЕФА заработают минимум по 2,6 млн евро Volkswagen стал официальным спонсором УЕФА в 2018-2022 гг В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом" УЕФА заработал более 4,5 млрд евро в сезоне 2015/2016

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]