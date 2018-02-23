"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, прошедшей в Ньоне в пятницу, стали известны соперники российских клубов.
Московский "Локомотив" на этой стадии турнира сыграет с испанским "Атлетико", столичный ЦСКА - с французским "Лионом", а петербургский "Зенит" - с немецким "Лейпцигом".
В 1/16 финала "Локомотив" по сумме двух встреч прошел французскую "Ниццу", ЦСКА оказался сильнее сербской "Црвены Звезды", а "Зенит" - шотландского "Селтика". Не смог пробиться в следующую стадию турнира московский "Спартак", которому оказалось не по силам пройти соперников из испанского "Атлетика".
Первые матчи 1/8 финала пройдут 8 марта, ответные - 17 марта.
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