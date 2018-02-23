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СНГ 23.02.2018 18:14

Санкции ЕС в отношении Белоруссии продлены на год

Европейский союз на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год - до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", - сказано в сообщении.

Одновременно Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией в европейских странах биатлонного оборудования.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году. Позднее Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Белоруссия-ЕС.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]