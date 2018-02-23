МВД Азербайджана подписало контракты на пошив форменной одежды для сотрудников полиции на сумму свыше 10 млн манатов

Министерство внутренних дел Азербайджана подписало два контракта на пошив форменной одежды для сотрудников ведомства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Первый контракт подписан с ООО "ME.GA.AN" на сумму 5 млн 421,127 тыс. манатов, второе - с ОАО "Bakı Tikish Evi" на сумму 5 млн 585,146 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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