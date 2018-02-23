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Регион 23.02.2018 18:33

Де Мистура призвал Турцию, Россию и Иран провести встречу по Восточной Гуте

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию, Иран и Турцию немедленно провести встречу по ситуации в Восточной Гуте, приводят западные СМИ заявление его представителя Алессандры Веллуччи.

С.де Мистура призвал к прекращению огня в Восточной Гуте, которое откроет доступ гуманитарной помощи и даст возможность эвакуировать раненых.

По его словам, страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Иран и Турция - должны провести безотлагательную встречу по Восточной Гуте с целью восстановления деэскалации.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, СПЕЦПОСЛАННИК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]