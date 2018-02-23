Де Мистура призвал Турцию, Россию и Иран провести встречу по Восточной Гуте

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию, Иран и Турцию немедленно провести встречу по ситуации в Восточной Гуте, приводят западные СМИ заявление его представителя Алессандры Веллуччи.

С.де Мистура призвал к прекращению огня в Восточной Гуте, которое откроет доступ гуманитарной помощи и даст возможность эвакуировать раненых.

По его словам, страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Иран и Турция - должны провести безотлагательную встречу по Восточной Гуте с целью восстановления деэскалации.