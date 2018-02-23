ЕС и страны Сахеля должны вместе ответить на вызов преступности и терроризма - Могерини

Последствия для безопасности от действий в африканском регионе Сахель преступных группировок, торговцев оружием, наркотиками и людьми, а также террористов дают себя знать в Европе и даже за ее пределами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Вот почему мы хотим и должны вместе ответить на этот вызов, оставив при этом странам группы G5 Sahel - и это для меня очень важно подчеркнуть - самим определять свою стратегию, свой собственный метод сотрудничества, чтобы осуществить их приоритеты", - сказала Ф.Могерини в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции после международной встречи высокого уровне по проблематике африканского региона Сахель.
Она отметила, что в конференции участвовали 32 глав государств и правительств стран Африки и Европы и более 60 делегаций. Главной целью конференции было организовать поддержку региону, включая финансовую помощь.
Ф.Могерини подчеркнула, что на конференции, помимо уже выделенных до 2020 года 8 млрд евро только на страны Сахеля и 50 млн евро на созданную в октябре 2017 года совместную военную силу G5 Sahel, Евросоюз объявил о выделении дополнительных 50 млн евро для этой военной группировки пяти стран.
"Но самая важная цифра, которую я рада вам сообщить: в целом мы собрали 414 млн евро, что далеко превысило предварительные ожидания. Это благодаря мощной мобилизации со стороны не только Европейского союза и его государств-членов, но также других международных партнеров. Европейский союз и государства-члены внесли в эти 414 млн евро общую сумму в 176 млн евро только для совместной (военной - ИФ) силы, наряду с инвестициями в развитие", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.
Это, по ее словам, значительная база, позволяющая обеспечить боеготовность совместной силы G5 Sahel.
Кроме того, объявила Ф.Могерини, "в Европейском союзе учрежден единственный в своем роде координационный центр, чтобы собирать взносы международной поддержки совместной силы".
"Координационный центр здесь, в Европейском союзе, уже действует и позволяет донорам предоставлять необходимую запрашиваемую помощь согласно перечню потребностей, представленному совместной силой", - отметила глава европейской дипломатии.
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