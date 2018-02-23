Бюст Юрия Гагарина открыли Антарктиде

Бронзовый бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыли в пятницу на российской станции "Прогресс" в Антарктиде, сообщили "Интерфаксу" в международном общественном фонде "Диалог культур - Единый мир", который выступил инициатором открытия бюста.
"Сегодня, 23 февраля, состоялось торжественное открытие бюста великого космонавта в Антарктиде. Бронзовый бюст Юрия Гагарина установили на российской станции "Прогресс", главной антарктической транспортной базе Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе фонда.
На церемонии открытия присутствовали участники 63-й Российской антарктической экспедиции, представители 34-й Китайской антарктической экспедиции со станции "Зонг Шан" и полярники с индийской станции "Бхарати".
Новый бюст стал 45 бюстом Гагарина, открытым в рамках проекта фонда. Ранее в январе бронзовый бюст космонавта открыли на площади Рождества Христова в Палестине.
"Мы рады приветствовать отважных людей, которые в День защитника Отечества открывают бюст великому человеку, Юрию Гагарину, чья миссия сродни их миссии на самом холодном континенте: нести службу на пользу человечеству, испытывать невзгоды, при этом оставаться самими собой и одновременно едиными со всеми", - процитировали в пресс-службе президента международного общественного фонда "Диалог культур-Единый мир" Руслана Байрамова.
С момента основания в 2005 году фонд "Диалог культуры - Единый мир" реализовал более 500 проектов в 55 странах мира. В 2015 году фонд получил специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. С 2011 года фонд подарил 44 бронзовых бюстов Ю.Гагарина более чем 30 странам мира.
Основным проектом фонда в России является культурно-образовательный туристический центр "Этномир".
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