Война в зоне карабахского конфликта реальна – российский эксперт

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает реальной угрозу возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта.

«Для эффективности процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо серьезно пересмотреть используемые для этого усилия», - заявил Н.Исаев.

По его мнению, урегулирование нагорно-карабахского конфликта искусственно заморожено основными игроками. "Война в таких условиях может повториться в гораздо серьезной форме», - подчеркнул он.

Н.Исаев добавил, что к процессу урегулирования конфликта могут быть задействованы новые игроки – Турция, Казахстан, международные организации.

Российский эксперт отметил, что Россия теряет способность оставаться эффективным посредником в вопросе урегулирования этого конфликта. «Мы сейчас все меньше способны играть активную роль в качестве эффективного посредника по карабахскому урегулированию. Если договориться с другими сопредседателями Минской группы – США и Францией – то можно двигаться вперед», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде