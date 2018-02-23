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ТЭК 23.02.2018 18:15

Проект ТАПИ создаёт новые возможности для плодотворного межгосударственного сотрудничества - премьер Пакистана

Пакистан особо заинтересован в газопроводе ТАПИ, что обусловлено динамичными темпами экономического роста и растущими потребностями страны с 270-миллионным населением в энергоресурсах, заявил премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси, выступая на церемонии старта афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

"Идея строительства газопровода ТАПИ воплощается в реальность, а значит - возрождаются уходящие корнями вглубь веков исторические связи между народами региона и создаются новые возможности для плодотворного межгосударственного сотрудничества", - сказал Ш.Х.Аббаси, которого цитирует государственное информационное агентство Туркменистана.

Поблагодарив руководство всех стран-участниц проекта ТАПИ за активное содействие, оказываемое его реализации, Ш.Х.Аббаси отметил особую заинтересованность Пакистана в новой энергетической магистрали, что обусловлено динамичными темпами экономического роста и, соответственно, растущими потребностями страны с 270-миллионным населением в энергоресурсах.

Глава пакистанского правительства также подчеркнул значение проектов в области электроэнергетики и создания международных транзитно-транспортных коридоров, призванных способствовать всестороннему развитию, экономическому процветанию Центральной Азии.

Пакистан готов и далее активно сотрудничать в этом направлении, заявил премьер, ещё раз поздравив партнёров по проекту ТАПИ, а также Азиатский банк развития с началом нового этапа строительства газопровода.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]