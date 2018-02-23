Азербайджан направил в 2017г на разведку нефтегазовых резервов свыше 26 млн манатов

Расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2017 году составили 32,3 млн манатов, что на 6,5% больше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"В 2017 году в Азербайджане расходы на геологоразведочные работы составили 32,3 млн манатов, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. При этом 26,4 млн манатов или 81,7% этих средств было направлено на разведку нефтегазовых резервов", - отметили в Госкомстате.
В целом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом расходы на разведку драгоценных металлов сократились на 23,8%, на черных металлов – на 14,3%, тогда как на разведку радиоактивных металлов увеличились на 51,9%, на геофизические работы – на 25%.
Н.Аббасова
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