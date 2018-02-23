Глава Европарламента считает, что после Brexit бюджет ЕС должен увеличиться до 1,3% союзного ВВП

Позиция Европейского парламента по долгосрочному бюджету ЕС после 2020 года очень ясна - это должен быть стратегический, политический бюджет, заявил в пятницу в Брюсселе председатель ЕП Антонио Таяни.
"Перед нами стоят важные цели. Мы хотим дать ответы гражданам до европейских выборов (2019 года - ИФ). То есть мы хотим, чтобы голосование по многолетнему финансовому плану состоялось до европейских выборов", - сказал А.Таяни на пресс-конференции после своего традиционного выступления перед главами государств и правительств на проходящем в бельгийской столице неформальном саммите ЕС в составе 27 членов союза, без Великобритании.
Он отметил, что Европарламент хочет финансировать борьбу против нелегальной иммиграции, укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность и обеспечивать занятость молодежи, что связано с промышленной политикой и мерами в области экономического роста.
"Что касается бюджета, парламент предлагает, чтобы после Brexit в него выделялось больше денег. Предложение парламента - 1,3%. То есть иметь бюджет на уровне 1,3% ВВП союза в составе 27 государств. И мы также хотим собственных ресурсов", - продолжил А.Таяни.
Глава Европарламента сообщил, что парламентский комитет по бюджету сделал ряд предложений, и, прежде всего, о налогообложении цифровой сферы. По его словам, недопустимо, когда соответствующие зарубежные предприятия могут работать в Европе, не платя налогов, не создавая рабочих мест и переводя затем прибыль в США, Китай и другие страны.
Другое предложение - больше гибкости в использовании бюджета. По мере исполнения долгосрочный бюджет должен принимать во внимание новые проблемы и адаптироваться.
По мнению Европарламента, нужно предусмотреть средства на модернизацию сельского хозяйства и улучшить инвестиции в него. Надо инвестировать в решение демографических проблем в Европе.
Предстоит работа с Африкой, с которой в основном связана проблема иммиграции. А.Таяни сказал, что напомнил в своем выступлении на саммите европейским лидерам, что в 2050 году в Африке будут жить 2,5 млрд человек.
"Терроризм, климатические изменения, бедность, гражданские войны - настоящие бедствия для этого населения. И без твердых обязательств со стороны Европы, без дипломатии, ориентированной на Африку, мы не сможем справиться с вызовом. Африку будут покидать не тысячами, будут прибывать (в Европу - ИФ) миллионами. Нам следует думать о будущем", - предупредил председатель Европейского парламента.
Как сообщалось, высокопоставленный европейский чиновник ранее заявил журналистам, комментируя повестку саммита по разделу долгосрочного бюджета, что есть "почти консенсус" в том, что касается направлений деятельности ЕС, для которых в будущем потребуется дополнительное финансирование. Но, по его словам, на этом саммите не будет достигнут консенсус относительно размеров бюджета.
"Что касается объема бюджетного пакета, разговор состоится позднее. В пятницу это в значительной степени будет первая возможность поговорить о бюджете и особенно послушать тех и других", - сказал функционер ЕС на условиях анонимности.
По его мнению, на саммите не будет разговора "ни о цифрах, ни о процентах". В значительном большинстве, отметил он, государства-члены и глава Евросовета Д.Туск позитивно настроены на увеличение бюджета союза, но некоторые относятся к этому скептически, и они готовы решительно возражать против его увеличения.
При этом Д.Туск считает, что процесс подготовки долгосрочного бюджета должен быть ускорен, однако в Брюсселе сознают, что, в любом случае, нереалистично надеяться завершить эту работу до конца мандата действующего Европарламента, отметил собеседник СМИ.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Король Абдулла II отмечает роль президента Алиева в обеспечении безопасности и стабильности в мире и в регионе
Война в зоне карабахского конфликта реальна – российский эксперт
Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади на Украине
Агролизинг получит 160 млн манатов на закупку сельхозтехники и оборудования
Азербайджан направил в 2017г на разведку нефтегазовых резервов свыше 26 млн манатов
"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Президент Азербайджана вскоре подпишет распоряжение о помиловании – спикер парламента
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»