Агролизинг получит 160 млн манатов на закупку сельхозтехники и оборудования

ОАО "Агролизинг" получит в 2018 году из госбюджета Азербайджана 160 млн манатов на закупку новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О мерах по усилению обеспечения техникой аграрного сектора".

Согласно распоряжению, средства в размере 160 млн манатов будут выделены Агролизинг из госбюджета в рамках государственных капвложений.

Эти средства будут направлены на покупку сельхозтехники и оборудования с целью удовлетворения нужд производителей в сферах зерноводства, хлопководства, рисоводства, чаеводства и садоводства.

А.Азизов