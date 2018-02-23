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АПК 23.02.2018 18:53

Агролизинг получит 160 млн манатов на закупку сельхозтехники и оборудования

ОАО "Агролизинг" получит в 2018 году из госбюджета Азербайджана 160 млн манатов на закупку новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О мерах по усилению обеспечения техникой аграрного сектора".

Согласно распоряжению, средства в размере 160 млн манатов будут выделены Агролизинг из госбюджета в рамках государственных капвложений.

Эти средства будут направлены на покупку сельхозтехники и оборудования с целью удовлетворения нужд производителей в сферах зерноводства, хлопководства, рисоводства, чаеводства и садоводства.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]