США введут санкции против судоходных и торговых компаний для усиления давления на КНДР - агентство

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о введении масштабного пакета санкций с целью усилить давление на КНДР, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники.

Ожидается, что санкции затронут 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогают Пхеньяну избегать международных санкций.

Президент Д.Трамп, предположительно, объявит об ограничительных мерах в ходе речи позднее в пятницу.