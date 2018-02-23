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Дальнее зарубежье 23.02.2018 21:57

Трамп назвал Керри и Обаму худшими переговорщиками из-за ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал экс-президента страны Барака Обаму и бывшего госсекретаря Джон Керри худшими переговорщиками, которых он видел, из-за заключения ядерного соглашения "шестерки" с Ираном.

"Ты даешь стране $150 млрд, которая тебя не уважала никогда. Они кричат: "Смерть Америке!" Керри самый ужасный переговорщик, которого я когда-либо видел. И Обама, конечно же", - заявил Д.Трамп в ходе Конференции консервативных политических действий.

Он добавил, что "мы отказались сертифицировать это ужасное одностороннее ядерное соглашение, это было чудовищное соглашение".

"Когда люди относятся к нам плохо, мы относимся к ним гораздо хуже", - подчеркнул Д.Трамп.

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Тэги: ТРАМП, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]