Трамп назвал Керри и Обаму худшими переговорщиками из-за ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал экс-президента страны Барака Обаму и бывшего госсекретаря Джон Керри худшими переговорщиками, которых он видел, из-за заключения ядерного соглашения "шестерки" с Ираном.

"Ты даешь стране $150 млрд, которая тебя не уважала никогда. Они кричат: "Смерть Америке!" Керри самый ужасный переговорщик, которого я когда-либо видел. И Обама, конечно же", - заявил Д.Трамп в ходе Конференции консервативных политических действий.

Он добавил, что "мы отказались сертифицировать это ужасное одностороннее ядерное соглашение, это было чудовищное соглашение".

"Когда люди относятся к нам плохо, мы относимся к ним гораздо хуже", - подчеркнул Д.Трамп.