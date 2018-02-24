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Дальнее зарубежье 24.02.2018 09:12

Голосование по проекту резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии состоится в субботу - дипломаты в ООН

Голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном установлении гуманитарной паузы минимум на 30 дней в Восточной Гуте состоится в субботу в 12:00 по местному времени (20:00 по мск), сообщили дипломаты в штаб-квартире ООН.

"Голосование состоится завтра в 12:00", - подтвердили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при ООН.

Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби по итогам консультаций СБ ООН также сообщил, что "голосование состоится завтра в полдень".

Он выразил надежду на то, что члены Совета Безопасности "будут едины и проголосуют "за" проект резолюции".

По его словам, "до сих пор (между членами СБ) нет консенсуса", однако они "уже близки к нему". Кувейтский дипломат отметил, что основные противоречия связаны с пунктом проекта документа о параметрах перемирия.

"Мы все еще обсуждаем и работаем над этим, чтобы достичь консенсуса по проекту резолюции", - сказал он.

В свою очередь постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг рассказал, что есть "расхождения", над которыми члены СБ будут "работать сегодня вечером". "Мы не собираемся сдаваться. Я надеюсь, что мы завтра примем нечто действенное, осмысленное, эффективное", - заявил он.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Он предлагает ввести режим прекращения огня на 30 дней, чтобы предоставить возможность ООН для ввоза гуманитарной помощи, а также эвакуировать мирных жителей.

В четверг днем российская делегация распространила среди членов Совета Безопасности поправки к проекту резолюции, в пятницу утром дипломаты продолжили консультации. На пятницу также было запланировано голосование по проекту, которое неоднократно откладывалось из-за работы над документом.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, СИРИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]