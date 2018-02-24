Дания выделит Грузии 27 млн евро на развитие демократии и экономики

Дания считает Грузию важным партнером, позитивно оценивает реформы в стране по ее интеграции в Евросоюз, заявляет о готовности оказывать всемерную поддержку в этом.

"Впечатляют осуществленные в Грузии реформы и достигнутые результаты", - заявил находящийся в Тбилиси с визитом министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на встрече в пятницу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, в ходе встречи речь шла о новой стратегии соседской политики Дании (DANEP) на 2017-2021 годы, в рамках которой Грузии будет оказана финансовая поддержка в размере 27 млн евро, которая будет направлена на развитие демократии и устойчивое развитие экономики Грузии.

"Особое внимание было уделено дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, инвестиционной среде в Грузии и передовым позициям страны в международных рейтингах", - говорится в сообщении.

Глава МИД Дании заявил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. В свою очередь, премьер Грузии поблагодарил датскую сторону за включенность в работу Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), которая представляет собой единственный механизм и выполняет на месте очень значительную роль в сохранении мира.