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Регион 24.02.2018 10:30

Дания выделит Грузии 27 млн евро на развитие демократии и экономики

Дания считает Грузию важным партнером, позитивно оценивает реформы в стране по ее интеграции в Евросоюз, заявляет о готовности оказывать всемерную поддержку в этом.

"Впечатляют осуществленные в Грузии реформы и достигнутые результаты", - заявил находящийся в Тбилиси с визитом министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на встрече в пятницу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, в ходе встречи речь шла о новой стратегии соседской политики Дании (DANEP) на 2017-2021 годы, в рамках которой Грузии будет оказана финансовая поддержка в размере 27 млн евро, которая будет направлена на развитие демократии и устойчивое развитие экономики Грузии.

"Особое внимание было уделено дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, инвестиционной среде в Грузии и передовым позициям страны в международных рейтингах", - говорится в сообщении.

Глава МИД Дании заявил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. В свою очередь, премьер Грузии поблагодарил датскую сторону за включенность в работу Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), которая представляет собой единственный механизм и выполняет на месте очень значительную роль в сохранении мира.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДАНИЯ, ФИНПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]