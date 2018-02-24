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Дальнее зарубежье 24.02.2018 09:30

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]