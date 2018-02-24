Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.