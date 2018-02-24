Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Конфликт между палестинцами и израильтянами - самая запутанная из существующих международных проблем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Американский президент также заверил, что по-прежнему считает совершенно правильным своё решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. Также он выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Король Абдулла II отмечает роль президента Алиева в обеспечении безопасности и стабильности в мире и в регионе
Война в зоне карабахского конфликта реальна – российский эксперт
Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади на Украине
Агролизинг получит 160 млн манатов на закупку сельхозтехники и оборудования
Азербайджан направил в 2017г на разведку нефтегазовых резервов свыше 26 млн манатов
"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Президент Азербайджана вскоре подпишет распоряжение о помиловании – спикер парламента
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»