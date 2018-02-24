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Дальнее зарубежье 24.02.2018 09:26

Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположены диппредставительства

Мощный взрыв потряс в субботу утром центр афганской столицы Кабула.

"Теракт произошел примерно в 8:30 по местному времени (7:00 мск) в районе Шаш-Дарак в зоне ответственности девятого полицейского участка. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали", - сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш.

По данным полиции, террорист-смертник подорвал себя вблизи здания одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак.

Сообщается, что район оцеплен силовыми структурами, не разрешают проезжать даже машинам "скорой помощи".

Район Шаш-Дарак в Кабуле является особо охраняемой территорией и входит в так называемую "зеленую зону", где находятся административные и дипломатические представительства.

По данным местных СМИ, в этом районе также находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане, министерство обороны Афганистана и афганская резиденция ЦРУ.

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Тэги: КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]