Минфин США в течение нескольких недель разработает новые санкции против России - Мнучин

Министерство финансов США может объявить о новых санкциях против России в ближайшие несколько недель.

"Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, они находятся в работе. В течение нескольких следующих недель я буду снова здесь (в Белом доме - ИФ), чтобы поговорить по этому поводу", - заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин.