Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Фев 27 Фев

Регион 24.02.2018 09:28

Минфин США в течение нескольких недель разработает новые санкции против России - Мнучин

Министерство финансов США может объявить о новых санкциях против России в ближайшие несколько недель.

"Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, они находятся в работе. В течение нескольких следующих недель я буду снова здесь (в Белом доме - ИФ), чтобы поговорить по этому поводу", - заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНФИН, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Сенат в понедельник одобрит назначение Мнучина главой Минфина США - СМИ США ввели дополнительные санкции против Ирана США готовы к новым санкциям против России - глава американского минфина Глава минфина США рекомендует компаниям осторожно относиться к Ирану Раскин из ФРС выбрана Обамой в качестве замминистра финансов США Сенат утвердил Джека Лью на пост главы Минфина США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]