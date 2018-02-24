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СНГ 24.02.2018 11:30

Белоруссия с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 23 февраля 2018 года.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со $120,1 до $119,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66 до $65,7 за 1 т, на товарные бензины - с $36 до $35,8 за 1 т", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Совмина.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись в Беларуси 1 февраля. Тогда они были повышены.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]