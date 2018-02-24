"Вертолеты России" к 2019 году смогут предложить зарубежным заказчикам новую версию ударных Ми-24 и Ми-35

"Вертолеты России" разрабатывают усовершенствованную версию транспортно-боевых вертолетов типа Ми-24/35 для поставок на экспорт, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.
"Работы по модернизации экспортных вариантов ударных Ми-24/Ми-35 планируется завершить в 2019 году. После завершения программы летных испытаний модернизированный вертолет может быть предложен к поставкам на экспорт", - заявил собеседник агентства.
По его словам, для модернизированных Ми-24/Ми-35 создаются улучшенные пилотажно-навигационный и прицельно-вычислительный комплексы.
"Усовершенствованные вертолеты получат, в том числе, цифровой пилотажный комплекс вертолёта на основе автопилота ПКВ-8 и современный прицельно-вычислительный комплекс на базе ПрВК-24. Предполагается, что новый пилотажный комплекс автоматизирует процесс пилотирования для упрощения действий летчика, а модифицированный прицельно-вычислительный комплекс обеспечит наведение на цель в автоматическом режиме", - сказал источник.
Он отметил, что в настоящее время на МВЗ им. Миля ведется разработка рабочей конструкторской документации для последующей модернизации этих вертолетов.
"Наземные испытания новых комплектующих для модернизированных Ми-24/Ми-35, как ожидается, пройдут летом 2018 года, а до конца текущего года начнутся испытательные полеты опытного вертолета в обновленном облике", - сказал собеседник агентства.
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