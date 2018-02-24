Вашингтон намерен продолжить оказывать максимальное давление на Северную Корею - Белый дом

Власти США будут добиваться изменений внешней политики КНДР и постепенной денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

"США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР", - сказала С.Сандерс журналистам в Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры.

"Мы надеемся, что мы увидим изменения в действиях Северной Кореи, которая начнет принимать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Это является нашей главной целью", - добавила она.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что нынешний американский президент Дональд Трамп "не будет делать ошибок, как предыдущая администрация США".

Накануне в Пхенчхан прибыла с трехдневным визитом дочь президента США Иванка Трамп. Как ожидается, она посетит церемонию закрытия зимней Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.