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Дальнее зарубежье 24.02.2018 11:00

Вашингтон намерен продолжить оказывать максимальное давление на Северную Корею - Белый дом

Власти США будут добиваться изменений внешней политики КНДР и постепенной денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

"США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР", - сказала С.Сандерс журналистам в Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры.

"Мы надеемся, что мы увидим изменения в действиях Северной Кореи, которая начнет принимать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Это является нашей главной целью", - добавила она.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что нынешний американский президент Дональд Трамп "не будет делать ошибок, как предыдущая администрация США".

Накануне в Пхенчхан прибыла с трехдневным визитом дочь президента США Иванка Трамп. Как ожидается, она посетит церемонию закрытия зимней Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Тэги: США, КНДР, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]