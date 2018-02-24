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Дальнее зарубежье 24.02.2018 11:28

Боевики "Талибана" напали на армейский пост на западе Афганистана, 25 военнослужащих погибли

25 военнослужащих национальной армии Афганистана убиты в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на западе Афганистана, сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что боевики напали на армейский пост в селении Кынышк провинции Фарах, в 10 км от административного центра провинции.

Власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]