25 военнослужащих национальной армии Афганистана убиты в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на западе Афганистана, сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что боевики напали на армейский пост в селении Кынышк провинции Фарах, в 10 км от административного центра провинции.

Власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

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