ГКИВ привлечет консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) отбирает консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.
Тендера включает три лота, предусматривающих отбор консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов (строений и установок): в Сабаильском, Ясамальском, Гарадагском, Наримановском, Низаминском и Хатаинском районах Баку (Лот-1); в Насиминском, Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском и Пираллахинском районах Баку (Лот-2); Шамахинском, Гобустанском, Агсуинском, Шекинском, Белоканском, Гахском, Загатальском, Габалинском, Исмайыллинском и Огзуском районах Азербайджана (Лот-3).
Для участия в тендере приглашаются юридические лица - резиденты и нерезиденты Азербайджана, специализирующиеся на оценке недвижимости.
Стоимость участия в каждом лоте тендера – 500 манат.
Основными критериями при оценке тендерных предложений станут: низкая цена за предлагаемые услуги, опыт в этой сферепрофессионализм, компетентность штата сотрудников.
Тендерные предложения принимаются до 19 апреля 2018 года. Тендерная процедура состоится 20 апреля.
Телефон для справок: +99412 4902408, доп. 299.
Н.Аббасова
Число претендентов на пост президента Азербайджана достигло 15
Баку ущерб от оккупации армянскими военными Ходжалы оценивает в свыше $170 млн
Армянская диаспора сорвала «Казанскую формулу» урегулирования карабахского конфликта – российский политолог
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа
"Атлетико", "Лион" и "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Экс-президент Зимбабве Мугабе отпраздновал 94-й день рождения в узком кругу
Оползни и наводнения в Индонезии привели к гибели 16 человек, десятки пострадали
В Польше задержали украинского хакера, в случае экстрадиции в США ему грозит там 30 лет тюрьмы - СМИ
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»