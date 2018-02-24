ГКИВ привлечет консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) отбирает консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Тендера включает три лота, предусматривающих отбор консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов (строений и установок): в Сабаильском, Ясамальском, Гарадагском, Наримановском, Низаминском и Хатаинском районах Баку (Лот-1); в Насиминском, Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском и Пираллахинском районах Баку (Лот-2); Шамахинском, Гобустанском, Агсуинском, Шекинском, Белоканском, Гахском, Загатальском, Габалинском, Исмайыллинском и Огзуском районах Азербайджана (Лот-3).

Для участия в тендере приглашаются юридические лица - резиденты и нерезиденты Азербайджана, специализирующиеся на оценке недвижимости.

Стоимость участия в каждом лоте тендера – 500 манат.

Основными критериями при оценке тендерных предложений станут: низкая цена за предлагаемые услуги, опыт в этой сферепрофессионализм, компетентность штата сотрудников.

Тендерные предложения принимаются до 19 апреля 2018 года. Тендерная процедура состоится 20 апреля.

Телефон для справок: +99412 4902408, доп. 299.

Н.Аббасова