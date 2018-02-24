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Инфраструктура и тендеры 24.02.2018 11:32

ГКИВ привлечет консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) отбирает консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов в Баку и в регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Тендера включает три лота, предусматривающих отбор консультантов для оценки рыночной стоимости малых госпредприятий и объектов (строений и установок): в Сабаильском, Ясамальском, Гарадагском, Наримановском, Низаминском и Хатаинском районах Баку (Лот-1); в Насиминском, Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском и Пираллахинском районах Баку (Лот-2); Шамахинском, Гобустанском, Агсуинском, Шекинском, Белоканском, Гахском, Загатальском, Габалинском, Исмайыллинском и Огзуском районах Азербайджана (Лот-3).

Для участия в тендере приглашаются юридические лица - резиденты и нерезиденты Азербайджана, специализирующиеся на оценке недвижимости.

Стоимость участия в каждом лоте тендера – 500 манат.

Основными критериями при оценке тендерных предложений станут: низкая цена за предлагаемые услуги, опыт в этой сферепрофессионализм, компетентность штата сотрудников.

Тендерные предложения принимаются до 19 апреля 2018 года. Тендерная процедура состоится 20 апреля.

Телефон для справок: +99412 4902408, доп. 299.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГОСКОМИМУЩЕСТВО, КОНСУЛЬТАНТЫ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]