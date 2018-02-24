Три человека погибли при взрыве в районе Кабула, где расположены диппредставительства

МВД Афганистана заявляет о гибели трех человек в результате взрыва в центре столицы, сообщил в субботу фтелеканал Tolo News.

Террорист-смертник в субботу утром подорвал себя вблизи входа в здание одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Район Шаш-Дарак является особо охраняемой зоной и входит в так называемую "зеленую зону", где находятся административные и дипломатические представительства.