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Дальнее зарубежье 24.02.2018 11:35

Три человека погибли при взрыве в районе Кабула, где расположены диппредставительства

МВД Афганистана заявляет о гибели трех человек в результате взрыва в центре столицы, сообщил в субботу фтелеканал Tolo News.

Террорист-смертник в субботу утром подорвал себя вблизи входа в здание одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Район Шаш-Дарак является особо охраняемой зоной и входит в так называемую "зеленую зону", где находятся административные и дипломатические представительства.

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Тэги: КАБУЛ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]