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Регион 24.02.2018 13:51

Минобороны РФ закупит крупные партии новых автоматов - источник

Российские военные планируют купить большие партии новых автоматов АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В обозримом будущем каждый солдат получит новый автомат",- сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство Минобороны РФ приняло решение купить большие партии новых автоматов и активно принимать их на вооружение.

В свою очередь другой источник "Интерфакса-АВН" в оборонно-промышленном комплексе подтвердил, что большие поставки предусмотрены новой программой вооружения 2018-2027.

"Переход - это долгая и планомерная работа",- сказал собеседник агентства.

Первые поставки автоматов АК-12 и АК-15 в войска произойдут в этом году, сообщил 1 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

29 января официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что руководством военного ведомства принято решение принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

По сведениям издания, о решении объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал военно-научный комитет Сухопутных войск. Мероприятие состоялось 25 января в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В концерне "Калашников" ("Ростех") подтвердили, что новые российские автоматы - АК-12 и АК-15 - приняты на вооружение. "Мы подтверждаем, что такое решение принято", - сообщила "Интерфаксу" 29 января официальный представитель концерна София Иванова.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙСКА, АВТОМАТЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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