В Узбекистане задержан бывший генпрокурор Кадиров, он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Рашитжона Кадирова, задержанного 23 февраля, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 23 февраля Р.Кадиров был задержан в порядке статьи 221 (Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания) Уголовно-процессуального кодекса республики.

В настоящее время ведется следствие.

Р.Кадиров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет. В апреле 2015 года был назначен судьей Конституционного суда, в 2017 году освобожден и от этой должности.