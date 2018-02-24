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СНГ 24.02.2018 11:52

В Узбекистане задержан бывший генпрокурор Кадиров, он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Рашитжона Кадирова, задержанного 23 февраля, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 23 февраля Р.Кадиров был задержан в порядке статьи 221 (Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания) Уголовно-процессуального кодекса республики.

В настоящее время ведется следствие.

Р.Кадиров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет. В апреле 2015 года был назначен судьей Конституционного суда, в 2017 году освобожден и от этой должности.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКС/ГЕНПРОКУРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]