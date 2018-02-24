Почти три сотни экстремистов ликвидировано в Афганистане за неделю

Подразделения национальной полиции, армии и безопасности Афганистана за последние семь дней провели 95 совместных антитеррористических операций, ликвидировано 288 экстремистов, сообщило в субботу министерство внутренних дел страны.

"Антитеррористические операции проведены на территории провинций Кандагар, Урузган, Фарах,Фарьяб, Парван, Каписа, Нангархар, Пактиа, Газни, Пактика, Майдан-Вардак, Логар, Забуль, Джаузджан, Кундуз и Бадахшан. Убито 288, ранено 121 и арестовано 53 экстремиста", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.