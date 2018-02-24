Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 26 Фев 27 Фев

Дальнее зарубежье 24.02.2018 11:57

Почти три сотни экстремистов ликвидировано в Афганистане за неделю

Подразделения национальной полиции, армии и безопасности Афганистана за последние семь дней провели 95 совместных антитеррористических операций, ликвидировано 288 экстремистов, сообщило в субботу министерство внутренних дел страны.

"Антитеррористические операции проведены на территории провинций Кандагар, Урузган, Фарах,Фарьяб, Парван, Каписа, Нангархар, Пактиа, Газни, Пактика, Майдан-Вардак, Логар, Забуль, Джаузджан, Кундуз и Бадахшан. Убито 288, ранено 121 и арестовано 53 экстремиста", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности Обеспечение долгосрочной стабильности в Афганистане после 2014 года – основной приоритет НАТО Патрушев: Россия и ее партнеры по ШОС обеспокоены возможным негативным развитием ситуации в Афганистане Страны ШОС усилят меры безопасности в связи с выводом международных сил из Афганистана Азербайджан и Афганистан подпишут соглашение о сотрудничестве по безопасности США могут оставить попытки подписать соглашение о безопасности с Афганистаном до ухода Карзая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]