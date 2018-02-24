В Африне нейтрализовано почти 2 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев, речь о взятии в плен и ликвидации, заявляют в Анкаре

Генштаб Турции заявляет о нейтрализации с начала операции в Африне 1931 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки "Исламское государство" , отмечая, что это относится к тем, кто был убит или взят в плен, сообщает в субботу сайт газеты "Дейли Сабах".

При этом в Генштабе страны уточнили, что за время операции турецкие военные смогли освободить 97 объектов, в том числе один из пяти городов в Африне и 69 поселений.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.