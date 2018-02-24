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Дальнее зарубежье 24.02.2018 12:03

Минобороны Афганистана подтверждает гибель 18 военных в результате нападения боевиков "Талибана" на западе страны

Начальник пресс-центра министерства обороны Афганистана Давлат Вазири подтвердил гибель 18 военнослужащих национальной армии (АНА) в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на правительственный пост в селении Кыншык уезда Бала-Булук провинции Фарах на западе страны, сообщил в субботу телеканал 1TV.

"Еще двое военнослужащих АНА попали в плен к боевикам, правительственный пост пал", - цитирует телеканал Вазири.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ходе нападения боевиков на пост национальной армии в Фарахе погибло 25 военнослужащих.

Тем временем министерство внутренних дел ИРА сообщило в субботу, что в ходе 95 совместных антитеррористических операций, проведенных за последние семь дней подразделениями национальной полиции, армии и безопасности Афганистана в 18 провинциях страны ликвидировано 288 экстремистов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]