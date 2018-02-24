Начальник пресс-центра министерства обороны Афганистана Давлат Вазири подтвердил гибель 18 военнослужащих национальной армии (АНА) в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на правительственный пост в селении Кыншык уезда Бала-Булук провинции Фарах на западе страны, сообщил в субботу телеканал 1TV.
"Еще двое военнослужащих АНА попали в плен к боевикам, правительственный пост пал", - цитирует телеканал Вазири.
Ранее местные СМИ сообщили, что в ходе нападения боевиков на пост национальной армии в Фарахе погибло 25 военнослужащих.
Тем временем министерство внутренних дел ИРА сообщило в субботу, что в ходе 95 совместных антитеррористических операций, проведенных за последние семь дней подразделениями национальной полиции, армии и безопасности Афганистана в 18 провинциях страны ликвидировано 288 экстремистов.
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