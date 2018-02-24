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Дальнее зарубежье 24.02.2018 12:22

Турецкие СМИ сообщили об освобождении Анкарой еще двух поселений в Африне

Военнослужащие Турции смогли выбить курдских ополченцев и террористов группировки "Исламское государство" еще из двух поселений в сирийском Африне, передает в субботу информагентство "Анадолу".

"От террористов в Африне освобождены еще два поселения", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" агентства.

По данным "Анадолу", речь идет о селах Хаджылар и Абу Кабе на юго-западе Африна.

Ранее в субботу Генштаб Турции также сообщил о нейтрализации с начала операции в Африне почти 2 тыс. боевиков ИГ и курдских ополченцев, в Анкаре отмечают, что речь о взятии в плен и ликвидации. Помимо этого, в Анкаре заявили, что удалось освободить 97 объектов, в том числе один из пяти городов в Африне.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]