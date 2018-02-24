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ТЭК 24.02.2018 19:00

Роснефть получила возможность участвовать в ближайшем тендере в Бразилии

Rosneft Brasil E&P Ltda. (дочерняя структура НК "Роснефть") получила возможность участвовать в 15-м лицензионном раунде на нефтегазовые участки в Бразилии, который состоится в конце марта, сообщает Национальное нефтегазовое агентство (ANP) этой страны.

"Роснефть", как и Cobra Brasil Servicos, Comunicacoes e Energia S.A., Parnaiba Gas Natural и Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras, сможет претендовать на сухопутные блоки.

К торгам на морские участки допущены: BP Energy do Brasil Ltda., Chevron Brazil Ventures Llc., Exxonmobil Exploracao Brasil Ltda., Murphy Exploration & Production Company, Petronas Carigali Sdn Bhd, Premier Oil do Brasil Petroleo e Gas Ltda., QPI Brasil Petroleo Ltda., Repsol Exploracao Brasil Ltda., Shell Brasil Petroleo Ltda., Total E&P do Brasil Ltda. и Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras.

Бразилия в рамках нового лицензионного раунда, который состоится 29 марта, намерена предложить 70 участков общей площадью 95,5 тыс. кв. км.

"Роснефть" уже работает в Бразилии на суше. В начале 2017 компания начала самостоятельное бурение в рамках проекта Солимойнс, который включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тыс. кв. км. Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 666 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 371 млн баррелей, перспективные ресурсы газа - 1,206 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, РОСНЕФТЬ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]