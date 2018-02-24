Сирийские активисты сообщили еще о двух Су-57 в Сирии

Еще два российских истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим, сообщили сирийские активисты, опубликовавшие в социальных сетях фото самолетов.
Ранее на этой неделе информированные источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию прилетели два Су-57.
Таким образом, в составе российской группировки в Сирии могут быть четыре истребителя пятого поколения.
Вооружение Су-57 может быть испытано в ходе сирийской операции, сообщил накануне информированный собеседник "Интерфакса".
"Уже проведены полигонные пуски, поэтому возможно и применение в Сирии", - сказал собеседник агентства.
"Многие образцы нашего вооружения прошли апробацию в Сирии, туда были отправлены и Су-57. Это возможность испытать новый истребитель в других климатических условиях, на пылестойкость и так далее",- сказал он.
Как сообщалось, 10 опытных образцов Су-57 (ПАК ФА) переданы российским военным для проведения государственных испытаний.
В феврале заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о начале опытно-боевой эксплуатации истребителя пятого поколения.
24 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил в интервью "Интерфаксу", что в ближайшее время начнутся испытания нового вооружения Су-57.
Ранее Б.Обносов сообщал, что для истребителя пятого поколения создают принципиально новые ракеты. "Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания", - заявлял Б.Обносов в интервью официальному журналу ОАК "Горизонты".
Су-57 (Т-50, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
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