Генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса

Генеральная прокуратура Украины направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили образцы голоса для расследования на Украине уголовного производства.

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Е.Енина, нидерландская сторона будет это делать самостоятельно, согласно поручению.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что образцы своего голоса М.Саакашвили может предоставить только в порядке доброй воли, замгенпрокурора сказал: "Да, безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

5 декабря М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждал, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

Впоследствии стало известно, что М.Саакашвили прибыл из Варшавы в Нидерланды, где проживает его семья. "Далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью", - заявил политик.