Автомобиль въехал в здание школы в Индии, девять учеников погибли, госпитализированы 20 человек

Девять школьников скончались после того, как автомобиль на полной скорости протаранил здание учебного заведения в городе Музаффарпур в штате Бихар на востоке Индии, сообщают в субботу местные СМИ.

Кроме того, не менее 24 человек получили ранения, все они доставлены в близлежащую больницу. Причины аварии пока неизвестны.