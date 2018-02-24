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24.02.2018 14:10

Автомобиль въехал в здание школы в Индии, девять учеников погибли, госпитализированы 20 человек

Девять школьников скончались после того, как автомобиль на полной скорости протаранил здание учебного заведения в городе Музаффарпур в штате Бихар на востоке Индии, сообщают в субботу местные СМИ.

Кроме того, не менее 24 человек получили ранения, все они доставлены в близлежащую больницу. Причины аварии пока неизвестны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]