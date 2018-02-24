ВМС Украины получат в свое распоряжение танзанийское судно Sky Moon, задержанное украинскими пограничниками в конце 2016 года

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины, сообщает в субботу пресс-служба украинского погранведомства со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.
В погранслужбе напомнили, что судно задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
Следствие установило, что капитан судна Sky Moon (флаг - Танзания), действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя. В нарушение требований международного права и законодательства Украины капитан перемещал в Турцию и Молдавию металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.
Представитель судовладельца в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, чтобы урегулировать вопрос с уголовным производством.
17 марта 2017 года стало известно, что всем членам экипажа судна Sky Moon запрещен въезд на Украину сроком на три года. Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз - конфисковать в доход Украинского государства.
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